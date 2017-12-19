السعودية: لا يوجد ضحايا من جراء صاروخ الرياض

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر/ كانون الأول، أنه لا يوجد أي ضحايا من جراء الصاروخ الباليستي، الذي تم اعتراضه اليوم من قبل القوات السعودية جنوبي العاصمة الرياض.

وقال مركز التواصل الدولي الذي تديره الحكومة في حسابه على تويتر: "قوات التحالف تؤكد اعتراض صاروخ إيراني-حوثي استهدف جنوبي الرياض. ولا توجد تقارير عن سقوط ضحايا حتى الآن".

وكانت جماعة "أنصار الله" قد أعلنت، اليوم، إطلاق صاروخ باليستي استهدف قصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض، في أثناء اجتماع للقادة السعوديين برئاسة الملك سلمان.

كما أوضحت قناة "المسيرة" أن "القوة الصاروخية تؤكد أن هدف الصاروخ الباليستي كان اجتماعا موسعا لقادة النظام السعودي في قصر اليمامة بالرياض".

من جانبها، ذكرت وكالة "فرانس برس" أن صوت الانفجار وقع قبل موعد إعلان الميزانية السعودية، والذي يتم من قصر اليمامة عادة من قبل الملك، بوقت بقليل.

وكان "التحالف العربي"، بقيادة السعودية، قد أعلن اعتراض صاروخ باليستي جنوبي مدينة الرياض، قائلاً إن "الصاروخ الباليستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإيرانية من اليمن تجاه العاصمة السعودية الرياض".