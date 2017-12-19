قيادي في "أنصار الله": عبد الملك الحوثي يجهز "مفاجأة" للسعودية والإمارات

قال القيادي في جماعة "أنصار الله" في اليمن، علي العمراني، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر/كانون الأول، إن زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، يجهز "مفاجأة" للسعودية والإمارات.

وقال عمران في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" إن عبد الملك الحوثي سيعلن، اليوم، عن مفاجآت تتعلق بالحرب الدائرة الآن في اليمن.

ومن المتوقع أن يظهر الحوثي في كلمة، ستكون بمثابة أول رد عقب، إعلان "أنصار الله" إطلاق صاروخ باليستي على العاصمة الرياض.

وتابع قائلا:

"كلمة السيد عبدالملك الحوثي سوف تحمل الكثير من المفاجآت للسعودية والإمارات تحديدا، وسوف تكشف عن قوة حقيقية، بعيدا عن الشعارات التي يستخدمها السعوديون في خطاباتهم".

وعن إطلاق جماعة "أنصار الله" في اليمن صاروخا استهدف قصر اليمامة الملكي في العاصمة السعودية الرياض، قال إنه "رغم علمنا بإمكانية التصدي للصاروخ، إلا أن إطلاقه كان يحمل رسالة قوية، أن قوتنا قادرة على الوصول إلى السعوديين في عقر دارهم، مثلما يفعلون معنا في اليمن، وأننا قادرون على استهداف قادتهم مثلما يستهدفون قادتنا".

وكان المتحدث باسم "أنصار الله"، محمد عبد السلام، قد قال إن "أنصار الله أطلقوا صاروخا باليسيتيا باتجاه العاصمة السعودية الرياض اليوم الثلاثاء". وأضاف، في تغريدة على حسابه عبر تويتر: "القوة الصاروخية تعلن إطلاق صاروخ بركان 2 إتش الباليستي على قصر اليمامة في الرياض".