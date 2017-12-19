ضابط يمني يوضح أسباب قصف قصر اليمامة

وتابع: "هذا الصاروخ جاء ردا وردعا على استهداف القصور الرئاسية للجمهورية اليمنية. وما ارتكبته الطائرات السعودية من استهداف عشرة نساء أثناء عودتهن من عرس في حريب القراميش بمحافظة الجوف وعقب فرارهن من على متن سيارة تقلهن وملاحقتهن فرادى عن قصد وترصد وهذا في العرف اليمني من المعيبات الكبرى".
وذكر الضابط أن شيخ مشايخ عشيرة بني بدر بحريب القراميش قد دعا إلى الثأر لنساء اليمن جراء هذا الاستهداف الذي استهجنته كل قبائل اليمن.
ودعت منظمة "نساء اليمن" إلى الأخذ بالثأر قبل أن يجف دمائهن، وأضاف: "فكانت وحدة القوة الصاروخية السباقة في الرد عقب جمع المعلومات حول الهدف الدسم، حيث يتواجد كبار الشخصيات السعودية".
وتابع: "حتى الدراجات النارية أصبحت أهدافا للطائرات السعودية والإماراتية وبأسلحة أمريكية وبريطانية".
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