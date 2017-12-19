أول رد عسكري سعودي على إطلاق "أنصار الله" صاروخ على الرياض

© REUTERS/ FAISAL AL NASSER "أنصار الله": قصور النظام السعودي والمنشآت العسكرية والنفطية في مرمى صواريخنا

وكانت جماعة "أنصار الله"أعلنت، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، 19 ديسمبر/كانون الأول، إطلاق صاروخ باليستي استهدف قصر اليمامة في العاصمة السعودية الرياض، مؤكدة أن الصاروخ استهدف اجتماعا موسعا للقادة السعوديين في قصر اليمامة بالرياض.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا باتجاه أراضي المملكة، مؤكدة أن الصاروخ كان باتجاه مناطق سكنية بمنطقة الرياض ولم يسفر عن خسائر.

وأضافت الوكالة السعودية إن "الحوثيون يستخدمون المنافذ المخصصة لأعمال الإغاثة في تهريب صواريخ إيرانية"، مؤكدة أن التهريب إلى الداخل اليمني بكل الطرق والوسائل انتهاك واضح لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.