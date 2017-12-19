الدفاع الجوي السعودي: صاروخ "أنصار الله" أطلق تجاه مناطق سكنية

أعلنت قوات "التحالف العربي" بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي رصدت انطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه المملكة.

وذكر المتحدث الرسمي لقوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، أن الصاروخ كان باتجاه مناطق سكنية مأهولة بالسكان بمنطقة الرياض، وتم اعتراضه وتدميره جنوب العاصمة دون وقوع أي خسائر.

وأضاف المالكي أن "السيطرة على الأسلحة الباليستية ذات التصنيع الإيراني من قبل المنظمات الإرهابية ومنها ميليشيا الحوثية المسلحة المدعومة من إيران يمثل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاقها باتجاه المدن الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني".

وتابع "استمرار المليشيات في استهداف المدن بالصواريخ الباليستية دليل واضح على استمرار المليشيات الحوثية المدعومة من إيران في استخدام منافذ أعمال الإغاثة في تهريب الصواريخ الإيرانية إلى الداخل اليمني بكل الطرق والوسائل في انتهاك واضح لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ".

وكانت جماعة "أنصار الله" قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، إطلاق صاروخ باليستي استهدف قصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض، في أثناء اجتماع للقادة السعوديين برئاسة الملك سلمان.

كما أكدت "القوة الصاروخية أن هدف الصاروخ الباليستي كان اجتماعا موسعا لقادة النظام السعودي في قصر اليمامة بالرياض".

من جانبها، ذكرت وكالة "فرانس برس" أن صوت الانفجار وقع قبل موعد إعلان الميزانية السعودية، والذي يتم من قصر اليمامة عادة من قبل الملك، بوقت بقليل.