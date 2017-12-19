الحوثي للسعودية والإمارات: تقصفون صنعاء نقصف الرياض وأبو ظبي

قال زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، اليوم الثلاثاء، إن "الشعب اليمني اليوم تصل صواريخه الباليستية إلى العاصمة السعودية الرياض وإلى قصر حكمهم"، داعيا إلى انتظار الكثير من الصواريخ خلال الأيام المقبلة.

وقال الحوثي، في كلمة له نقلتها قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، "التحالف السعودي استباح كل شيء فاستهدف البشر والحجر منذ بدء حربه على اليمن، واستهدف المحافظات اليمنية بالسلاح الأمريكي والبريطاني".

وقال: "أنتم تعتدون على القصر الجمهوري في صنعاء وتصل صواريخنا البالستية إلى قصر اليمامة بالرياض، مضيفاً "أنتم تقصفون صنعاء ونحن نقصف الرياض وأبو ظبي".

وأضاف الحوثي، "أن التحالف السعودي بحربه المتواصلة يهدف إلى كسر إرادة الشعب اليمني كما يكشف عن حقد دفين تجاه اليمنيين"، قائلا: "الأمم المتحدة رغم أنها كانت متواطئة مع قوى العدوان إلا أنها اعترفت أخيرا بالجرائم المرتكبة بحق اليمنيين".

وتابع، "الممارسات الإجرامية للتحالف السعودي في اليمن كانت اختباراً لكثير من الدول في قول الحقيقة، وأن الشعب اليمني ورغم معاناته على كافة المستويات قرّر الصمود في وجه العدوان والتصدي له".