نائب عراقي يكشف عن اتفاق رباعي لسحب القوات من سوريا والعراق

كشف النائب عن "ائتلاف دولة القانون" جاسم محمد جعفر، اليوم الثلاثاء، عن اتفاق رباعي إيراني أمريكي تركي روسي لسحب قواتهم من العراق وسوريا، فيما أشار إلى أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ وبدأت تلك القوات فعليا بالانسحاب منذ عدة أيام.

© AP Photo/ Maya Alleruzzo "مداد" يدعو لمجابهة شرعنة الوجود الأمريكي في سوريا

نقلت " السومرية نيوز " عن جعفر قوله، إن "هنالك اتفاق رباعي عقد قبل فترة بين روسيا والولايات المتحدة وإيران وتركيا لسحب قواتهم من العراق وسوريا والابقاء على عدد قليل من المستشارين لأغراض التدريب"، مبينا أن "جميع القوات سيتم سحبها من الدولتين".

وأضاف جعفر، أن "الاتفاق بدأ العمل به فعليا منذ عدة أيام خاصة بسوريا"، لافتا إلى أن "القوات الموجودة بالعراق ومع انتهاء المعارك العسكرية فقد دخلت ضمن الاتفاق وبدأ انسحابها مع إبقاء المستشارين فقط، إلا في حال حصول اتفاق مع إقليم كردستان على إبقاء بعض القواعد هناك نتيجة للتوتر السياسي والأمني الحاصل خلال هذه الفترة"

يذكر أن عددا من الدول شاركت بقواتها كمستشارين ومدربين في مساعدة القوات العراقية لدحر تنظيم "داعش" الذي سيطر على عدد من المحافظات العراقية، حيث تم تحريرها من سيطرة التنظيم بشكل كامل، وفقا لـ"السومرية نيوز".