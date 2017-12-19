حزب الإصلاح اليمني يكشف موقفه من صاروخ "أنصار الله" على الرياض

أعلن حزب الإصلاح اليمني، اليوم الثلاثاء، عن موقفه من الصاروخ الباليستي، الذي أطلقته جماعة "أنصار الله" على العاصمة السعودية الرياض.

© AP Photo/ Saudi Press Agency أول رد عسكري سعودي على إطلاق "أنصار الله" صاروخ على الرياض

وقال نائب رئيس الإعلامية للحزب، عدنان العديني، في اتصال هاتفي مع " سبوتنيك " إن الحزب يجدد اتهامه لإيران بالوقوف وراء إشعال مزيد من التوتر في المنطقة، بدعمه لـ"أنصار الله".

وتابع قائلا "استهداف العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي هو استفزاز واضح، ليس للسعودية فقط بل لعموم المسلمين والمنطقة برمتها".

ومضى بقوله

"هذا الاستفزاز غير مسبوق، وهناك إصرار خطير على التصعيد في المنطقة، والتورط الإيراني في مثل هذه الهجمات يعقد المسألة أكثر، فالسعودية هي البلد التي تحوي الحرمين الشريفين، والحزب يدين هذا الاستهداف".

وحول ما إذا كان للحزب أي تحرك في الفترة المقبلة، قال "أكبر تحرك هو أن تحمل السلاح وتحارب خصمك وهذا ما نفعله في اليمن، حيث نحارب إيران، ولا يوجد أكبر من مواجهتها عسكريا ونحن نقوم بذلك، ونحن من بداية الانقلاب نخوض معركة لإعادة الشرعية للحكومة اليمنية، والرئيس عبد ربه منصور هادي، ونحن معهم مكون رئيس في تحالف الشرعية عسكريا وسياسيا، وفي كل الأصعدة نحن في قلب المعركة، وسنستمر حتى تعود الدولة اليمنية الشرعية".

واختتم العديني تصريحه بالقول "بإذن الله تزورونا قريباً في صنعاء".

وكان المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، قد قال في بيان له اليوم إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي رصدت انطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية، باتجاه أراضي المملكة، مضيفاً أن "الصاروخ كان باتجاه مناطق سكنية مأهولة بالسكان بمنطقة الرياض ، وتم اعتراضه وتدميره جنوب الرياض دون وقوع أي خسائر".