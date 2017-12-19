السفير السعودي في القاهرة يرد على متسابقة ملكة جمال العرب

أصدر المكتب الإعلامي للسفارة السعودية في القاهرة اليوم الثلاثاء، بيانا، نفى فيه أية علاقة للمكتب بأية مسابقات من نوعية مسابقات ملكات الجمال أو ما شابه.

وردت السفارة في بيان لها حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه، على استفسارات حول مدى صحة تصريحات إحدى المشاركات في مسابقة ملكة جمال العرب وتدعى ملاك يوسف وقولها إنها تتلقى "دعما قويا من السفير السعودي في القاهرة".

وشددت السفارة في بيانها على أنه ليس لديها أي علم عن مثل هذه المناسبات، مؤكدة أنها لا تشارك فيها أو تدعمها بأي شكل من الأشكال.

وكانت المتسابقة ملاك يوسف قد أثارت جدلاً كبيراً بعد نشرها مقطع على حسابها في موقع "سناب شات" أمس قالت فيه: "الدنيا كلها انقلبت حليمة بولند تسأل والسفير السعودي (أحمد القطان)، فين منال فين منال وليش انسحبت وسر انسحابها، إجاني دعم مرة قوي من السفير السعودي وحليمة بولند وناس كثير ولجنة الحكم اللي كانت تبغي وحدة سعودية، يقولولي ليش انسحبت، قدر ومكتوب انسحب وانشا الله معوضة، وأهم شي أحب بلدي".