شظايا صاروخ الرياض تصيب منزل فنان سعودي (فيديو)

رصدت أجهزة الأمن السعودية، اليوم الثلاثاء، سقوط شظايا الصاروخ الباليستي، الذي أطلقته جماعة "أنصار الله" على العاصمة السعودية الرياض، في منزل ممثل شهير.

ذكرت قناة "العربي" السعودية أن الجهات الأمنية في المملكة تابعت سقوط شظايا من الصاروخ الباليستي، الذي تم اعتراضه بالرياض اليوم، على منزل الفنان عبد الله السدحان في العاصمة الرياض.

وأظهر مقطع فيديو للسدحان مع عدد من رجال الأمن بمنزله بالرياض، حيث عبر لهم عن شكره وامتنانه لمجهوداتهم في مباشرة الحادث والاطمئنان عليه.

وكانت جماعة "أنصار الله" قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، إطلاق صاروخ باليستي استهدف قصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض، في أثناء اجتماع للقادة السعوديين برئاسة الملك سلمان.

كما أكدت "القوة الصاروخية أن هدف الصاروخ الباليستي كان اجتماعا موسعا لقادة النظام السعودي في قصر اليمامة بالرياض".

من جانبها، ذكرت وكالة "فرانس برس" أن صوت الانفجار وقع قبل موعد إعلان الميزانية السعودية، والذي يتم من قصر اليمامة عادة من قبل الملك، بوقت بقليل.

إلا أن المتحدث الرسمي لقوات "التحالف العربي"، العقيد الركن تركي المالكي، قد أعلن أن الصاروخ كان باتجاه مناطق سكنية مأهولة بالسكان بمنطقة الرياض، وتم اعتراضه وتدميره جنوب العاصمة دون وقوع أي خسائر.