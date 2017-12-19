الملك سلمان يعلن عن أكبر موازنة في تاريخ السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر/ كانون الأول، الموازنة العامة للدول، والتي تعتبر الأكبر في تاريخ المملكة.

وأقر مجلس الوزراء السعودي، في جلسة برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، موازنة عام 2018 التي تقدر بـ 978 مليار ريال سعودي.

​وذكر أمين عام مجلس الوزراء السعودي أن قيمة العجز في ميزانية السعودية الجديدة يقدر بـ195 مليار ريال.

​كما لفت إلى أنه من المتوقع تحقيق إيرادات غير نفطية في 2018 بقيمة 291 مليار ريال، كما ترتفع الإيرادات المقدرة في ميزانية 2018 بنحو 13% عن تلك المقدرة في 2017.

وأوضح أمين عام مجلس الوزراء السعودي أن الإيرادات الفعلية للسعودية لعام 2017 بلغت 696 مليار ريال، فيما يقل العجز المقدر في 2018 بنحو 1.5% عن تقديرات 2017.

وتضمن ميزانية 2017 النهائية عجزا بقيمة 230 مليار ريال.

وقال الملك سلمان، خلال الجلسة، إن الحكومة قررت استثمار هذه النجاحات والتوسع في التنمية وتعديل برنامج التوازن المالي لتكون سنة التوازن 2023.

#خادم_الحرمين_الشريفين: قررت الحكومة استثمار هذه النجاحات والتوسع في التنمية وتعديل برنامج #التوازن_المالي لتكون سنة التوازن (2023).#واس#ميزانية_2018 — واس (@spagov) December 19, 2017

​وأضاف "لأول مرة تشارك الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة في الإنفاق الرأسمالي والاستثماري بما يزيد عن حجم الإنفاق الرأسمالي من الميزانية في السنوات السابقة بالإضافة إلى استمرار الحكومة في الإنفاق الرأسمالي وزيادته بنسبة 13%.

#خادم_الحرمين_الشريفين: نشيد بما تحقق من خفض في عجز الميزانية للعام المالي الحالي بنسبة تجاوزت (25 %) مقارنة بالعام المالي الماضي رغم ارتفاع الإنفاق.#ميزانية_2018#واس — واس (@spagov) December 19, 2017

​كما أشاد بما تحقق من خفض في عجز الميزانية للعام المالي الحالي بنسبة تجاوزت 25% مقارنة بالعام المالي الماضي رغم ارتفاع الإنفاق.