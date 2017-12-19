موقف الأردن من استهداف "أنصار الله" الصاروخي للسعودية

اتخذ الأردن موقفا رافضا ومنددا لاستهداف السعودية بصاروخ باليستي أطلقته "أنصار الله" على العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، داعيا الأطراف اليمنية كافة إلى نبذ الاقتتال والعودة إلى طاولة المفاوضات.

© REUTERS/ Khaled Abdullah اليمن: 29 قتيلا وجريحا بمواجهات وغارات في تعز وشبوة والحديدة

عمان- سبوتنيك . نسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" عن الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني تأكيده "وقوف الأردن إلى جانب السعودية في تصديها للاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها من ميليشيات "الحوثي""، مجددا إدانة الأردن "لكل عمل عسكري يستهدف المناطق المدنية ويروع المدنيين الآمنين".

وأضاف المومني أن "الأردن، إذ يجدد موقفه الداعم للجهود السعودية للتوصل إلى حل سلمي للأزمة اليمنية، فإنه يدعو كافة الأطراف في اليمن إلى نبذ العنف والاقتتال والعودة لطاولة المفاوضات وصولا لحل الصراع بالطرق السلمية ويجنب اليمن ويلات الاقتتال".

وكانت القوات السعودية أعلنت، بوقت سابق من اليوم الثلاثاء، اعتراض صاروخ باليستي فوق الرياض، أطلقه "أنصار الله" من اليمن.