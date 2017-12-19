أردوغان: سنلجأ إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار قرار بشأن القدس

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ستلجأ إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار قرار بشأن القدس.

© REUTERS/ PHILIPPE WOJAZER العاهل الأردني: لا بديل عن حل الدولتين وقرار واشنطن يتعارض مع القانون الدولي

وأضاف، اليوم الثلاثاء: "أنقرة ستتجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بمشروع قرار يدعو الولايات المتحدة الأمريكية إلى سحب إعلانها القدس عاصمة لإسرائيل، وفقا لوكالة "رويترز".

وطرحت مصر مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، أمس الإثنين، لكن واشنطن استخدمت حق النقض (الفيتو) ضده رغم موافقة بقية أعضاء المجلس الأربعة عشر.

وتابع أردوغان، في مؤتمر صحفي مع إسماعيل عمر جبلي، رئيس جيبوتي: "سنعرض مشروع القرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة، مضيفا: "تأييد الثلثين في الجمعية العامة سيعني فعليا رفض قرار مجلس الأمن".