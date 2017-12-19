ولي العهد السعودي: أكبر برنامج للإنفاق الحكومي في تاريخ المملكة "دليل راسخ" على نجاحنا

علق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، على إقرار المملكة ميزانية 2018، والتي تعتبر الأكبر في تاريخ السعودية، قائلا إنها تعد "دليلا راسخا على النجاح".

وقال ولي العهد إن "تحسين المستوى المعيشي للمواطنين يأتي في صميم الجهود التي تبذلها حكومة المملكة لتنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي، من خلال تحفيز القطاع الخاص والمساهمة بتوليد مزيد من الوظائف للمواطنين".

سمو #ولي_العهد: تحسين المستوى المعيشي للمواطنين يأتي في صميم الجهود التي تبذلها حكومة المملكة لتنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي، من خلال تحفيز القطاع الخاص والمساهمة بتوليد مزيد من #الوظائف للمواطنين.#ميزانية_2018#واس pic.twitter.com/anGdGFNH5y — واس (@spagov) December 19, 2017

​وتابع "الإعلان عن أكبر برنامج للإنفاق الحكومي في تاريخ المملكة يعتبر دليلا راسخا على نجاح جهودنا في مجال تحسين إدارة المالية العامة، رغم تراجع أسعار النفط بشكل كبير عن السنوات السابقة".

ولفت الأمير إلى أن التوسعية تضمنت مجموعة شاملة من المبادرات التنموية الجديدة، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي الذي رسمت ملامحه رؤية 2030.

سمو #ولي_العهد: #ميزانية_2018 التوسعية تضمنت مجموعة شاملة من المبادرات التنموية الجديدة، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي الذي رسمت ملامحه رؤية (2030).#ميزانية_2018#واس — واس (@spagov) December 19, 2017

​كما أوضح ولي العهد أن الإنفاق سيأتي من ثلاثة مصادر أساسية "فالإنفاق من الميزانية يصل إلى 978 مليار ريال إضافة إلى ذلك سيتم تخصيص خمسين مليار من صناديق التنمية المنضوية تحت صندوق التنمية الوطني والتي ستمول مشاريع سكنية وصناعية وتعدينية كما ستوفر حزم تحفيز للقطاع الخاص".

وأشار إلى أن المصدر الثالث من مصادر الإنفاق الرأسمالي والاستثماري، الذي سيدعم الاقتصاد والتنمية، هو الإنفاق الاستثماري داخل المملكة من صندوق الاستثمارات العامة لتمويل مشاريعه الجديدة والقائمة.

وأضاف "إنفـاق صندوق الاستثمارات العامة للعام القادم سيؤدي إلى مزيد من التنمية الاقتصادية وخلق مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ويساعد القطاع الخاص على فتح مجالات جديدة للاستثمار".

سمو #ولي_العهد: إنفـاق صندوق الاستثمارات العامة للعام القادم سيؤدي إلى مزيد من التنمية الاقتصادية وخلق مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ويساعد القطاع الخاص على فتح مجالات جديدة للاستثمار.#ميزانية_2018#واس — واس (@spagov) December 19, 2017

​كما لفت إلى أن برامج الإصلاح الاقتصادية بدأت تحقق نتائج ملموسة حيث سيتم تمويل ما يقارب من 50% من ميزانية هذا العام من دخل ومصادر غير نفطية، كما أن الحكومة تستهدف خفض العجز في ميزانية العام القادم ليكون أقل من 8% من الناتج المحلي الإجمالي رغم الحجم الكبير والتوسعي للميزانية.