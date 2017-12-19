نبيل شعث ينفي نيته الالتقاء بوفد إسرائيلي في بكين

نفى المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني، نبيل شعث ، أنه سيلتقي وفدا إسرائيليا في بكين، خلال زيارته لها يوم الخميس.

© AFP 2017/ Ahmad Gharabli الأردن: مستمرون بالعمل مع المجتمع الدولي لمواجهة تبعات القرار الأمريكي حول القدس

موسكو — سبوتنيك . قال شعث في حديث لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء: "نحن لسنا ذاهبون للتفاوض معهم هناك، نحن ذاهبون لتأكيد رغبتنا أن تلعب الصين كما تلعب روسيا دورا مركزيا ورئيسيا في عملية سلام تستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي".

وأوضح شعث أنهم " ذاهبون إلى بكين تماما كما أتينا إلى موسكو من أجل أن نفتح الباب أمام دور جديد لروسيا والصين تلعبه من خلال إطار دولي متعدد الأطراف لعملية السلام يحل مكان العملية الاحتكارية التي قامت بها الولايات المتحدة طوال 26 عاما الماضية والتي لم تنتج أي حل على الأرض".

وأضاف المستشار السياسي "الحكومة الصينية عندما طلبنا منها أن نأتي رحبت بنا، يبدو أنها دعت وفدا شعبيا إسرائيليا، هم يريدوا أن يقولوا للعالم إنه يوجد توازن، نحن استقبلنا وفدا فلسطينيا يطلب منا أن نلعب دورا في عملية السلام، لكن هناك إسرائيليين من خارج الحكومة أيضا رغبوا بالحضور إلينا".

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد نشرت اليوم مقالا قالت فيه أن المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني، نبيل شعث، سيلتقي وفدا إسرائيليا يوم الخميس في بكين، في أول لقاء فلسطيني إسرائيلي بعد اعتراف الرئيس الأمريكي ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.