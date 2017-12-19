نبيل شعث: واشنطن يمكن أن تكون جزءا من صيغة تسوية جديدة في الشرق الأوسط

أعلن المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني، نبيل شعث، أن واشنطن يمكن أن تكون جزءا من صيغة جديدة للتسوية في الشرق الأوسط، لكن لا يجب أن تهيمن على هذه العملية.

© REUTERS/ Ronen Zvulun نبيل شعث ينفي نيته الالتقاء بوفد إسرائيلي في بكين

موسكو — سبوتنيك. وقال شعث، خلال مؤتمر صحفي في مبنى الوكالة الدولية "روسيا سيغودنيا": "نحن لم نتحدث عن استثناء الولايات المتحدة الأمريكية لأنها يمكن أن تكون عضوا في صيغة دولية جديدة، لكن لن نسمح أن تكون المشارك الوحيد في هذه العملية".

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نشرت مقالا قالت فيه أن المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني، نبيل شعث، سيلتقي وفدا إسرائيليا، يوم الخميس، في بكين، في أول لقاء فلسطيني إسرائيلي بعد اعتراف الرئيس الأمريكي ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.



