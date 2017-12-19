1000 يوم على بداية الحرب على اليمن.. هذا حجم المأساة

1. ولي عهد #إمارة_أبوظبي يلتقي أوباما بخصوص اليمن.— عبدالله بن حمد العذبة المري (@A_AlAthbah) December 19, 2017
2. عسيري يعلن القضاء على صواريخ اليمن الباليستية وانتهاء خطرها على #السعودية والمنطقة وانتصار #عاصفة_الحزم وكذا.
3. أطلق #دليم فلم #الردع_السعودي وخافت #إيران.
4. صاروخ الحوثي سبب #انفجار_الرياض
5. تهديد #تركي_وناسة الحوثي بوناسة pic.twitter.com/6QPQole4Xf
إلا أن الأمل الذي تحدث عنه التحالف انقلب إلى دمار بحسب التقارير الدولية والمحلية، ففي إحصائية لمركز محلي يمني رصد 35415 ما بين قتيل وجريح في الـ1000 يوم الماضية، قتلوا أو أصيب نتيجة القصف المباشر لقوات التحالف.
الف يوم من الحرب _الف يوم من الحصار _الف يوم من الجرائم طيران العدوان الأمريكي بحق الشعب اليمني _الف يوم من قتل وتشريد الأبرياء في اليمن— لطف علي الفتاحي (@aboill101) December 19, 2017
وكشف المركز أن عدد الجرحى الذي تمكن من حصرهم بلغ 21,812 "بينهم 2,722 طفلا، و 2.233 امرأة، 16857 رجلا، فيما تجاوز عدد النازحين اثنين مليون وستمائة وخمسون ألفا".
وفي بيان لها أمس في ذكرى الـ1000 يوم على بدأ العمليات العسكرية حذرت منظمة اليونسيف من سوء الأوضاع في اليمن وقال خِيرْت كابالاري، المدير الإقليمي لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يؤدي نقص الوقود المتكرر في اليمن إلى تعميق أزمة المياه والصحة" وأضاف: "يأتي هذا في وقت هو الأسوأ بالنسبة لأطفال اليمن الذين يعانون من الترنّح ما بين العنف وسوء التغذية وانتشار الأمراض، بما فيها الإسهال المائي الحاد والكوليرا".
منسق الشؤون الإنسانية ل #اليمن @jamiemcgoldric8 يدعو أطراف الصراع إلى تسهيل إيصال المساعدات دون عراقيل pic.twitter.com/HV6MQQ8vdf— الأمم المتحدة (@UNarabic) December 11, 2017
وجاء في البيان أنه خلال أكثر من شهر بقليل، تضاعفت أسعار الوقود من الديزل، مما يعرض التزويد بالمياه للخطر، خاصة للعائلات الأشد فقراً. مضيفا أن محطات ضخ المياه التي تخدم أكثر من 3 ملايين شخص عبر الشبكات العامة في 14 مدينة تشهد نفاذاً سريعاً للوقود.
زيادة عدد المقاطعات اليمنية المهددة بخطر المجاعةhttps://t.co/uKyKrj0001 pic.twitter.com/jP3rfEb80N— الأمم المتحدة (@UNarabic) December 14, 2017
وقالت اليونسيف إن أكثر من ربع الحالات التي يُشتبه في إصابتها بالإسهال المائي الحاد والكوليرا والبالغة حوالي مليون حالة، هم من الأطفال ما دون الخامسة من العمر. وأكثر من 385,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد ويصارعون من أجل البقاء. صعوبة الحصول على المياه الصالحة للشرب تشكّل إحدى أهم أسباب سوء التغذية.
اليونيسف تحذر: أزمة المياه في #اليمن تتعمق وسط نقص حاد في الوقود#1000يوم— الأمم المتحدة (@UNarabic) December 19, 2017
نفاذ الوقود في محطاتٍ لضخ المياه تخدم أكثر من 3 ملايين نسمة، نصفهم أطفال pic.twitter.com/58QNeLpmqP
وفي منتصف شهر أكتوبر الماضي أعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن انتشار وباء الكوليرا في اليمن سجل أعلى معدلاته على الإطلاق، تجاوزت حالات الإصابة المشتبه بها 820 ألف حالة، وأشارت إلى أن الوباء حصد أرواح ما يزيد على 2150 يمنياً منذ 27 أبريل الماضي.
مليوني طفل يعانون شكل من أشكال سوء التغذية ونصف مليون منهم يعاني من سوء التغذية الشديد#اليمن_1000_يوم_من_العدوان— مازن هبه (@MazenHebah) December 19, 2017
#1000DaysOfWarOnYemen pic.twitter.com/AV43MkVDzs
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