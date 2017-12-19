1000 يوم على بداية الحرب على اليمن.. هذا حجم المأساة

لم يعد اليمن سعيدا كما كان من قبل، بل بات حزين ومدمر وفقا لما تشير إليه التقارير الدولية والمحلية بعد مرور 1000 يوم على بداية حرب التحالف العربي على البلد الفقير.

وفي 21 أبريل 2015، أعلنت قيادة التحالف نهاية عملية عاصفة الحزم، وبدء "عملية إعادة الأمل". وأكدت وزارة الدفاع السعودية على أن عاصفة الحزم أزالت التهديدات الموجهة إلى المملكة، بعد أن تمكنت من تدمير الأسلحة الثقيلة والصواريخ الباليستية في عملية نوعية استهدفت جبل عطان بصنعاء.

1. ولي عهد #إمارة_أبوظبي يلتقي أوباما بخصوص اليمن.

2. عسيري يعلن القضاء على صواريخ اليمن الباليستية وانتهاء خطرها على #السعودية والمنطقة وانتصار #عاصفة_الحزم وكذا.

3. أطلق #دليم فلم #الردع_السعودي وخافت #إيران.

4. صاروخ الحوثي سبب #انفجار_الرياض

5. تهديد #تركي_وناسة الحوثي بوناسة pic.twitter.com/6QPQole4Xf — عبدالله بن حمد العذبة المري (@A_AlAthbah) December 19, 2017

​إلا أن الأمل الذي تحدث عنه التحالف انقلب إلى دمار بحسب التقارير الدولية والمحلية، ففي إحصائية لمركز محلي يمني رصد 35415 ما بين قتيل وجريح في الـ1000 يوم الماضية، قتلوا أو أصيب نتيجة القصف المباشر لقوات التحالف.

الإحصائية أعدها ونشرها المركز القانوني للحقوق والتنمية وسجلت أن إجمالي عدد الشهداء الموثقين لدية 13.603، "من بينهم 2,887 طفلًا، 2,027 امرأة، فيما بلغ عدد الشهداء من الرجال 8,689 رجلا"، وجميعهم من المدنيين بحسب المركز.

الف يوم من الحرب _الف يوم من الحصار _الف يوم من الجرائم طيران العدوان الأمريكي بحق الشعب اليمني _الف يوم من قتل وتشريد الأبرياء في اليمن — لطف علي الفتاحي (@aboill101) December 19, 2017 ​وكشف المركز أن عدد الجرحى الذي تمكن من حصرهم بلغ 21,812 "بينهم 2,722 طفلا، و 2.233 امرأة، 16857 رجلا، فيما تجاوز عدد النازحين اثنين مليون وستمائة وخمسون ألفا".

وأشار المركز إلى أن عدد المنازل المدمرة والمتضررة جراء قصف التحالف بلغ 409,356 منزل.



وفي بيان لها أمس في ذكرى الـ1000 يوم على بدأ العمليات العسكرية حذرت منظمة اليونسيف من سوء الأوضاع في اليمن وقال خِيرْت كابالاري، المدير الإقليمي لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يؤدي نقص الوقود المتكرر في اليمن إلى تعميق أزمة المياه والصحة" وأضاف: "يأتي هذا في وقت هو الأسوأ بالنسبة لأطفال اليمن الذين يعانون من الترنّح ما بين العنف وسوء التغذية وانتشار الأمراض، بما فيها الإسهال المائي الحاد والكوليرا".

منسق الشؤون الإنسانية ل #اليمن @jamiemcgoldric8 يدعو أطراف الصراع إلى تسهيل إيصال المساعدات دون عراقيل pic.twitter.com/HV6MQQ8vdf — الأمم المتحدة (@UNarabic) December 11, 2017 ​​وجاء في البيان أنه خلال أكثر من شهر بقليل، تضاعفت أسعار الوقود من الديزل، مما يعرض التزويد بالمياه للخطر، خاصة للعائلات الأشد فقراً. مضيفا أن محطات ضخ المياه التي تخدم أكثر من 3 ملايين شخص عبر الشبكات العامة في 14 مدينة تشهد نفاذاً سريعاً للوقود.

وأشارت اليونسيف إلى أن المياه التي تنقل بالشاحنات بغرض بيعها وتشكّل المصدر الرئيسي الذي يتزود منه خمس سكان اليمن بالمياه، فقد شهدت ارتفعاً حادّاً جدّاً في الأسعار. وبينما بلغت أسعار المياه الضعف في المعدّل، إلا أنّ الزيادة بلغت في بعض المواقع ستة أضعاف.





ويضيف كابالاري قائلاً: "لا يستطيع أكثر من ثلثي اليمنيين والذين يعيشون في فقر مدقع تحمل نفقات المياه الآمنة بتاتاً".



زيادة عدد المقاطعات اليمنية المهددة بخطر المجاعةhttps://t.co/uKyKrj0001 pic.twitter.com/jP3rfEb80N — الأمم المتحدة (@UNarabic) December 14, 2017 ​وقالت اليونسيف إن أكثر من ربع الحالات التي يُشتبه في إصابتها بالإسهال المائي الحاد والكوليرا والبالغة حوالي مليون حالة، هم من الأطفال ما دون الخامسة من العمر. وأكثر من 385,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد ويصارعون من أجل البقاء. صعوبة الحصول على المياه الصالحة للشرب تشكّل إحدى أهم أسباب سوء التغذية.

اليونيسف تحذر: أزمة المياه في #اليمن تتعمق وسط نقص حاد في الوقود#1000يوم

نفاذ الوقود في محطاتٍ لضخ المياه تخدم أكثر من 3 ملايين نسمة، نصفهم أطفال pic.twitter.com/58QNeLpmqP — الأمم المتحدة (@UNarabic) December 19, 2017

​وفي منتصف شهر أكتوبر الماضي أعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن انتشار وباء الكوليرا في اليمن سجل أعلى معدلاته على الإطلاق، تجاوزت حالات الإصابة المشتبه بها 820 ألف حالة، وأشارت إلى أن الوباء حصد أرواح ما يزيد على 2150 يمنياً منذ 27 أبريل الماضي.

وقال استيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام، للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك. إن "وباء الكوليرا بات متفشياً الآن في 92% من إجمالي مساحة اليمن"، وأضاف: "أنه التفشي الأكبر على الإطلاق للوباء في سنة واحدة".





وأشار إلى أن الحرب في اليمن تسببت بمعاناة 20.7 مليون شخص من نقص حاد في المساعدات الإنسانية.

مليوني طفل يعانون شكل من أشكال سوء التغذية ونصف مليون منهم يعاني من سوء التغذية الشديد#اليمن_1000_يوم_من_العدوان

#1000DaysOfWarOnYemen pic.twitter.com/AV43MkVDzs — مازن هبه (@MazenHebah) December 19, 2017

في 25 آذار/ مارس 2015، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تحالف من الدول الخليجية —عدا عمان- "لإعادة الشرعية في اليمن"، ومحاربة جماعة أنصار الله "الحوثيين"، وفي 28 مارس قال المتحدث باسم الحملة (وقتها) اللواء الركن أحمد العسيري إن الحملة أهدافها العسكرية هي مهاجمة القواعد الجوية ومراكز العمليات وتدمير الطائرات ومراكز القيادة والسيطرة والاتصالات، وتدمير الصواريخ البالستية.