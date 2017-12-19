اليمن: 29 قتيلا وجريحا بمواجهات وغارات في تعز والحديدة والبيضاء

تصاعدت حدة المواجهات بين قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، المدعومة بالتحالف العربي، ومسلحي جماعة "أنصار الله" في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، بالتزامن مع مواجهات في محافظة لحج جنوب اليمن.

© REUTERS/ Naif Rahma 1000 يوم على بداية الحرب على اليمن.. هذا حجم المأساة

صنعاء — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لـ"سبوتنيك" إن "مسلحي "أنصار الله" نفذوا اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر/كانون الأول، هجوما بغطاء مدفعي مكثف على مواقع عسكرية لقوات الرئيس هادي شمال منطقة يختل في مديرية المخا الساحلية، أسفر عن مقتل 16 جندياً وإصابة آخرين وإعطاب مدرعة وآليتين للجيش اليمني".

وأفاد أن "المسلحين نصبوا كمينا لآلية للجيش اليمني في منطقة يختل بذات المديرية أدى إلى مصرع طاقمها".

وأضاف، أن مواجهات أخرى دارت بين قوات الرئيس هادي و"أنصار الله" في مديرية مقبنة، إثر محاولة تقدم لوحدات من الجيش اليمني في جبهة حِمْيَرْ"، مشيراً، أن "مدفعية الحوثيين قصفت تجمعات لقوات الرئيس هادي في منطقة الضباب غرب مدينة تعز".

في شأن متصل، دمرت غارتان لطيران التحالف آليتين لمسلحي "أنصار الله" في منطقة الهاملي بمديرية موزع ولقي طاقمهما مصرعهم.

إلى ذلك، هاجمت قوات الرئيس هادي مواقع لجماعة "أنصار الله" في قرية الحوايط بمنطقة موشج في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

وحسب المصدر، صد مسلحو "أنصار الله" الهجوم، عقب مواجهات خلفت قتلى وجرحى وأعطبت خلالها آلية عسكرية.

في السياق، سقط 7 قتلى وجرحى بغارة لطيران التحالف على الطريق العام في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه محافظة الحديدة.

هذا وأعلن الجيش اليمني تدمير 4 عربات لجماعة "أنصار الله" بغارات لطيران التحالف، على الطريق الرابط بين مديريتي حيس والجراحي جنوب الحديدة.

على صعيد آخر، أبلغ "سبوتنيك" مصدر محلي في محافظة البيضاء وسط اليمن بمصرع 3 وإصابة 3 آخرين بغارات لطيران التحالف على مواقع لمسلحي "أنصار الله" في الحمة والمطراش والمتار بمديرية القريشية.

كما استهدف التحالف بغارات تعزيزات لجماعة "أنصار الله" في منطقة آل غنيم بمديرية الشرية في البيضاء كانت متجهةً إلى مديرية بيحان في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، والتي أعلن الجيش اليمني، الاثنين، تحريرها من مسلحي "أنصار الله".

ووفقاً لموقع الجيش اليمني، أدت الغارات إلى سقوط قتلى وجرحى وإعطاب آليات. وتعرضت محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، إلى 6 غارات لطيران التحالف استهدفت مديرية خب والشعف.

كما قصف طيران التحالف محافظة حجة شمال غربي اليمن بـ 6 غارات مديريتي ميدي وحرض المحاذيتين لقطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، هي الأخرى استهدف طيران التحالف فيها بـ 6 غارات مزارع في مناطق محديدة وآل صبحان وآل مجدع بمديرية باقم، وشن غارتين على منطقة الأزهور في مديرية رازح.

ونفذت القوات السعودية قصفاً صاروخياً ومدفعياً على مناطق متفرقة في مديريتي رازح ومنبه على الشريط الحدودي.