شركة اتصالات سعودية تتيح المكالمات مجانا الأسبوع المقبل

© REUTERS/ NASEEM ZEITOON الخطوات التقشفية تحسن آفاق عجز الميزانية السعودية

وقالت صحيفة "سبق" السعودية إن شركة STC المختصة في قطاع الاتصالات قررت تقديم هدية لجميع عملائها بإتاحة المكالمات المحلية مجانًا يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر/كانون الأول، وذلك بداية من الساعة 12:01 صباح يوم الخميس وحتى الساعة 11:59 من مساء اليوم ذاته.

وأوضحت الصحيفة أن هذه المبادرة تأتي بالتزامن مع إعلان المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر/ كانون الأول، الموازنة العامة للدول، والتي تعتبر الأكبر في تاريخ المملكة.

وأقر مجلس الوزراء السعودي، في جلسة برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، موازنة عام 2018 التي تقدر بـ 978 مليار ريال سعودي.