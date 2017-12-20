ابن سلمان يطلق سراح شاعر بعد قصيدة من نجل السجين (فيديو)

أمر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بإطلاق سراح الشاعر زياد بن نحيت، بعد أن تم تداول مقطع فيديو لنجل الشاعر السجين يمدح فيها بن سلمان ويطالبه بالإفراج عن أبيه.

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن الأمير بن سلمان أصدر أمرًا ينص على "إطلاق سراح الشاعر زياد بن نحيت استثناءً وحفظ قضيته والاكتفاء بفترة إيقافه" وذلك بعد تداول مقطع ظهر فيه الطفل نايف، نجل زياد بن نحيت، يطالب الأمير بالإفراج عن والده.

في سياق منفصل، علق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، على إقرار المملكة ميزانية 2018، والتي تعتبر الأكبر في تاريخ السعودية، قائلا إنها تعد "دليلا راسخا على النجاح".

وقال ولي العهد إن "تحسين المستوى المعيشي للمواطنين يأتي في صميم الجهود التي تبذلها حكومة المملكة لتنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي، من خلال تحفيز القطاع الخاص والمساهمة بتوليد مزيد من الوظائف للمواطنين".