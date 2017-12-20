بالفيديو... عودة وزيري الدفاع والداخلية المصريين بعد محاولة اغتيالهما

عاد وزيري الدفاع والداخلية المصريين، مساء أمس الثلاثاء 19 ديسمبر/ كانون الأول، إلى العاصمة القاهرة بعد محاولة استهدافهما في مطار العريش خلال جولة تفقدية.

وعرضت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية على موقع فيسبوك مقطع فيديو سجل لحظة وصول الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية عقب جولة تفقدية لعناصر القوات المسلحة والشرطة المتمركزة بقطاعات التأمين بنطاق شمال سيناء.

وكانت صفحة المتحدث العسكري المصري، قد أفادت إن مطار العريش تم استهدافه اليوم أثناء زيارة القائد العام ووزير الداخلية لتفقد القوات والحالة الأمنية في مدينة العريش.

وأشارت الصفحة أنه تم استهداف مطار العريش بأحد القذائف، و نتج عن الحادث إستشهاد ضابط وإصابة 2 آخرين وإحداث تلفيات جزئية بأحد الطائرات الهليكوبتر، وقامت عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية بالتعامل مع مصدر النيران وتمشيط المنطقة المحيطة، وذلك أثناء زيارة السيد القائد العام ووزير الداخلية لتفقد القوات والحالة الأمنية بمدينة العريش.