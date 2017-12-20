لحظة إطلاق الصاروخ الباليستي على قصر اليمامة في الرياض (صور + فيديو)

عرضت قناة "المسيرة"، المقربة من جماعة "أنصار الله" في اليمن مقطعاً مصوراً يسجل ما قالوا إنه إطلاق صاروخ باليستي من اليمن على قصر اليمامة في العاصمة السعودية الرياض.

كما عرض حساب "الإعلام الحربي اليمني"، على فيسبوك صوراً للصاروخ "بركان H2"، الذي أعلنت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراضه، أمس الثلاثاء، قبل توجهه إلى قصر اليمامة في الرياض.

وقالت القوة الصاروخية اليمنية، أمس الثلاثاء، إنها أطلقت صاروخاً من نوع "بركان 2 إتش"، نحو اجتماع للقادة السعوديين بقصر اليمامة في العاصمة الرياض، مؤكدة "أن الصاروخ أصدر من قاعدة تبعد عن الهدف ألف كيلومتر، وذلك لمرور ألف يوم على بدء العدوان السعودي على اليمن".

وأضافت أن "الصاروخ اليمني أصاب هدفه، والذي يبعد مسافة كيلو ونصف عن مبنى السفارة الأمريكية في الرياض، مؤكدة أن حي السفارة يبعد 500 متر عن القصر الملكي السعودي.