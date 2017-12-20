صحفي عسكري: المنظومة السعودية "باتريوت" لم تعترض صاروخ "أنصار الله"

وكانت وسائل الإعلام السعودية قد ذكرت، في وقت سابق، أن السعودية نجحت في صد الهجوم الصاروخي على الرياض.
ومن الجدير بالذكر أن صاروخا باليستيا أطلق من الأراضي اليمنية باتجاه الرياض، في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، الذي تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودية من اعتراضه، حسب تأكيد الجانب السعودي، بينما أعلن "أنصار الله" بدورهم عن نجاحهم في إصابة الهدف.
وتناقلت وسائل الإعلام، في وقت سابق، أنباء حول فشل الدفاع الجوي السعودي في اعتراض الصاروخ، بالإضافة إلى فشل "أنصار الله" في إصابة الهدف.
ومن الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تتفاوض مع روسيا من أجل شراء منظومات الدفاع الجوي "إس-400".
Update: Total 5 MIM-104C surface to air missiles of #SaudiArabia Air Defense Force's Patriot PAC-2 SAM site launched at #Houthis Burkan 2-H/ Qiam-1 ballistic missile over #Riyadh today, they missed warhead. The missile warhead also missed its target due to lack of accuracy. pic.twitter.com/uLiDCQbhb8— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) December 19, 2017
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