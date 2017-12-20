قيادي في "فتح": روسيا تقدم لقضيتنا ما لم تقدمه دول عربية "كبرى"

رحب القيادي في حركة فتح الفلسطينية أحمد المندوه، بإعلان روسيا الاتحادية استعدادها للقيام بدور "الوسيط النزيه" في تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدا أن روسيا تقدم للدول العربية التي تعاني من أزمات، ما لم تقدمه بعض الدول العربية الكبرى التي كانت تتباهى بدعم القضية الفلسطينية.

وأضاف المندوه، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء 20 ديسمبر/ كانون الأول 2017، أن الشعب الفلسطيني يدرك أن روسيا تؤيد بقوة حقه في إنشاء دولة فلسطينية، تكون عاصمتها القدس الشرقية، وهو حق للفلسطينيين، حتى وإن كان منقوصاً.

وتابع: "مصر وروسيا تقدمتا هذه المرة في ركاب دعم القضية الفلسطينية، حيث أن مصر كانت قدمت قراراً في مجلس الأمن، يرفض كل الخطوات والقرارات الأحادية، التي تصعد حدة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهو الأمر الذي واجهته الولايات المتحدة بـ"فيتو"، وبعدها دخلت روسيا على الخط".

© AFP 2017/ KENA BETANCUR / AFP الجمعية العامة للأمم المتحدة تجتمع بشأن القدس

وأوضح أن استخدام نيكي هالي، مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مجلس الأمن، لحق "الفيتو" وحيدة، لإبطال مشروع القرار المصري بشأن القدس، أتبعته بما يمكن تسميته بـ"الوقاحة"، عندما هددت الدول المعارضة لقرارها، في تصريحات غريبة من نوعها، وإن كانت تعكس البلطجة الأمريكية.

وأشاد المندوه بمطالبة السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، بضرورة التزام جميع دول العالم بالوضع القانوني للقدس، وتقديم الدعم الهادف للسلام الشامل، والالتزام بقرارات مجلس الأمن ومرعية مدريد ومبادرة السلام الرباعية بشأن وضع القدس.

ودعا مشروع القرار المصري كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، تطبيقا لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980"، وكذلك إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعدم الاعتراف بأي إجراءات تتناقض مع هذه القرارات.

وأعلنت روسيا أنها مستعدة للعب دور "وسيط نزيه" في تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدة دعمها لمبدأ إنشاء دولة لفلسطين عاصمتها القدس الشرقية. وأضافت عقب جلسة التصويت على القرار المصري بشأن القدس، أن كل الخطوات الأحادية تصعد حدة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.