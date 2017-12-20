الصراع في اليمن أصبح الحرب الثالثة لـ "الدبابة الطائرة" (صور)

أصبح الصراع المسلح في اليمن الحرب الثالثة التي تشارك فيها الدبابات "تي-80بي في" التي صنعت في لينينغراد.

وينشر على شبكة الإنترنت من وقت لآخر صور تلتقط في هذه "البقعة الساخنة"، وتظهر فيها المركبات القتالية من هذا النوع. تعود الصورة المنشورة على تويتر إلى عام 2015.

ويمكن أن نرى أن الدبابة قد تضررت في الجزء الأمامي من البرج. ولم يتم اختراق درع الدبابة.

وقد وصلت دبابة "تي-80 بي في" إلى المنطقة منذ حوالي 5 سنوات. واحتفظ بهذه الدبابات لفترة طويلة في بيلاروسيا، ثم نقلت إلى ألمانيا. وتم تسليم حوالي 92 دبابة، وفقا لـ "روسيسكايا غازيتا".

وقررت اليمن في عام 2011 اقتناء "الدبابة الطائرة". وتم إعداد الدبابات قبل البيع في مصنع إصلاح الدبابات البيلاروسي.

وكان الجيش اليمني فخورا جدا بحصوله على مثل هذه الأسلحة ذات التكنولوجيا العالية. ووردت أول بيانات عن استعمالها في القتال في تشرين الأول / أكتوبر 2014.