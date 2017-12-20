وزير النقل السوري: نريد استثمارات روسية في قطاع النقل

قال وزير النقل السوري، علي حمود، إنه يرغب في وجود استثمارات روسية في قطاع النقل.





واعتبر حمود أن روسيا خبراتها متطورة وعالمية في مجال النقل، بالإضافة إلى وجود التعاون الوثيق بين البلدين أساساً.





وقال حمّود في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، "قطاع النقل قطاع حيوي وهام ونرى أنه من الضروري أن يكون للأصدقاء الروس استثمارات حيوية فيه خاصة في ظل توسع رقعة التعاون بين البلدين والاستفادة من الخبرات الروسية المتطورة عالميا في مجال النقل سواء السككي أو البحري أو البري وحتى الجوي خاصة بالنظر للموقع الاستراتيجي والجغرافي الهام لسوريا".