السدحان: هذا ما حدث بعد سقوط "شظايا الحوثي" على منزلي (فيديو)

علق الفنان السعودي عبدالله السدحان، على سقوط شظايا صاروخ جماعة "أنصار الله" على منزله في العاصمة السعودية الرياض.

© REUTERS/ FAISAL AL NASSER شظايا صاروخ الرياض تصيب منزل فنان سعودي (فيديو)

وفي أول تعليق له، قال السدحان، في تصريح لصحيفة "عكاظ": "عند حوالي الساعة 1:47 ظهراً سمعنا صوت دوي انفجار كبير لحقه صوت في طرف حوش المنزل، وعند معاينتنا المنزل وجدنا جزءا من شظايا الصاروخ سقط على بيت الشعر في الملحق الجانبي للمنزل"، مؤكداً عدم تعرض أي من أسرته لأي اضرار، كون الجزء المتضرر بعيد عن المنزل ولم يكن به أي شخص.

وخلال مداخلة تلفونية مع تلفزيون "الرأي"، أوضح الفنان السعودي أن ما حدث شيء بسيط جدًا جدًا، مقارنة بما يشاهده جنود التحالف العربي في الحد الجنوبي، مؤكداً الوقوف مع الوطن والقوات المسلحة.

واستطرد السدحان: "لن يهزنا صاروخ وقوة الردع موجودة وتتخذ ردودها الفورية في الحال"، مضيفا"نحن أقوى من صواريخهم جميعا".

وكان عدد من رجال الأمن، زاروا السدحان للاطمئنان عليه بعد أن سقطت على المنزل شظايا من الصاروخ الباليستي الذي أطلقه "أنصار الله"، أمس الثلاثاء، على العاصمة السعودية الرياض.