الجزائر تدعو السعودية و"أنصار الله" لتفادي التصعيد

أدانت الجزائر إطلاق جماعة "أنصار الله" صاروخا باليستيا من الأراضي اليمنية على مدينة الرياض.

© REUTERS/ Saudi Press Agency الجزائر تكشف نتيجة التحقيقات حول رفع لافتة مسيئة للعاهل السعودي الجزائر- سبوتنيك . قال الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية، عبد العزيز بن علي الشريف، في بيان مساء اليوم الأربعاء:"تدين الجزائر بقوة إطلاق صاروخ باليستي من الأراضي اليمنية على مدينة الرياض واستهداف المناطق الآهلة بالسكان".





وأضاف الشريف "نجدد شجبنا واستنكارنا لمثل هذه الأعمال التي تهدد أمن السعودية وأمن مواطنيها وتزيد من حدة التوتر في المنطقة، وتضامننا الكامل مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية".





وعبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الجزائرية عن ارتياح دولته لعدم وقوع ضحايا أو تسجيل أضرار مادية، وجدد دعوتها للجميع لتفادي التصعيد وانتهاج طريق الحوار والمصالحة.