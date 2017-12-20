تقرير الدفاع والداخلية حول الأوضاع شمالي سيناء على طاولة السيسي

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وزيري الدفاع صدقي صبحي، والداخلية مجدي عبد الغفار، اليوم الأربعاء، الأوضاع الأمنية شمالي سيناء، عقب تفقدهما أمس الحالة الأمنية هناك، وتلقى منهما تقريرا بذلك.

© AP Photo/ Petros Karadjias المتحدث العسكري المصري بعد استهداف مطار العريش: وزيرا الدفاع والداخلية بخير

القاهرة — سبوتنيك . وبحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية، التقى السيسي اليوم وزيري الدفاع والداخلية ورئيس أركان حرب القوات المسلحة ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس المخابرات الحربية.

وقدم وزيرا الدفاع والداخلية للسيسي تقريرا حول الأوضاع الأمنية في منطقة شمال سيناء والإجراءات والتدابير التي تتخذها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من أجل مكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار بتلك المنطقة، وذلك في ضوء الزيارة التي قام بها الوزيران أمس إلى مدينة العريش لتفقد القوات والحالة الأمنية هناك"، بحسب البيان.

ووجه السيسي خلال الاجتماع "بمواصلة الجهود من أجل اقتلاع الإرهاب من جذوره وملاحقة الإرهابيين أينما وجدوا". بحسب ما ذكره البيان.

كما أكد السيسي أن محاولات الإرهابيين البائسة لزعزعة الاستقرار لن تعرقل مسيرة مصر لتحقيق التنمية ولن تنال من عزيمة المصريين الراسخة، مشددا على أهمية "المضي قدما في تنفيذ خطط التنمية في سيناء، والتي تهدف إلى النهوض بأوضاع المواطنين هناك وتحسين أحوالهم المعيشية.

وبالتزامن مع زيارة قام بها الوزيران صبحي وعبد الغفار لتفقد الأوضاع شمالي سيناء، أمس، سقطت قذيفة على مطار العريش أدت لمصرع ضابط وإصابة اثنين وألحقت أضرارا بإحدى المروحيات في المطار.