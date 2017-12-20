"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم مطار العريش بشمال سيناء

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الأربعاء 20 ديسمبر/ كانون الأول، مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف مطار العريش في محافظة شمال سيناء المصرية.

© AP Photo/ Petros Karadjias المتحدث العسكري المصري بعد استهداف مطار العريش: وزيرا الدفاع والداخلية بخير

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء أن عناصر من التنظيم نفذت هجوما استهدف مطار العريش في محافظة شمال سيناء، أمس الثلاثاء، أثناء تفقد وزيري الدفاع والداخلية للأوضاع الأمنية في المدينة.

وقال بيان صادر عن التنظيم الإرهابي، نقلته "رويترز"، إن عناصره استخدموا صاروخ "كورنيت" لمهاجمة المطار العسكري وقت زيارة وزيري الداخلية والدفاع".

وكان الجيش المصري قد أعلن أن الهجوم أسفر عن مقتل ضابط وإصابة اثنين آخرين وعن تلفيات في طائرة هليكوبتر. ولم يصب الوزيران بأذى في الهجوم.