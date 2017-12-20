تونس تخلد ذكرى مناضل سياسي بورقة نقدية تحمل صورته

قال نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أن الدولة بصدد إصدار ورقة نقدية من فئة 20 دينارا تحمل صورة الزعيم النقابي والوطني الخالد فرحات حشاد.

وأكد الطبوبي خلال افتتاح مؤتمر الاتحاد العام للشغل في بنزرت، أن هذا الإجراء يأتي بمناسبة الذكرى 72 لتأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل، بحسب صحيفة "الشروق" التونسية.

ويعتبر فرحات حشاد المولود في فبراير 1914، أحد أهم رجال الحركة الاستقلالية في تونس مع الزعيمين الحبيب بو رقيبة وصالح بن يوسف، وقد لمع نجمه بعد تأسيسه للاتحاد العام التونسي للشغل عام 1946، واكتسب شعبية عارمة بين الطبقة العاملة التونسية، لكنه اغتيل في 5 ديسمبر 1952 في خضم انفجار حركة مقاومة مشهودة من التونسيين إزاء فرنسا.

في يوم اغتياله تبعته سيارة في الطريق من الضاحية التي كان يقطنها خارج العاصمة تونس وأطلقوا عليه النار وفرت السيارة هاربة ولكنه أصيب فقط في ذراعه وكتفه وتمكن من الخروج من السيارة، بعدها بثوان ظهرت سيارة أخرى وأجهزت عليه بإطلاق النار على رأسه ثم إلقائه على جانب الطريق.

وعندما أعلن نبأ اغتياله اجتاحت المظاهرات مدن العالم من الدار البيضاء إلى القاهرة ودمشق وبيروت وكراتشي وجاكارتا وامتدت إلى مدن أوروبية مثل ميلانو وبروكسل وستوكهولم وتحولت في الدار البيضاء إلى أعمال عنف راح ضحيتها ما يقرب من أربعين شخصًا.