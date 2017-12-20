خبير يكشف سر توقيت استهداف مطار العريش المصري

قال الخبير في شؤون الجماعات المسلحة، حسن أبو هنية، "إن استهداف مطار العريش يعد تطورا كبيرا يرقى بمستوى الإرهاب في سيناء عن مستواه التقليدي المعهود".

وأضاف الخبير خلال حواره في حلقة الأربعاء، من برنامج "بوضوح"، المذاع عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" أن "الساحة المصرية في الآونة الأخيرة شهدت تطورا على صعيد العمليات الإرهابية المتبناة من قبل جماعات لم تكن موجودة من قبل في مصر، كجماعة جند الإسلام التي تبنت حادث الواحات".

وتابع: "كما شهدنا عودة لظهور جماعات كانت منتسبة للقاعدة، كجماعة "أنصار الله"، وجماعة "المرابطين" في سياق تطور وتنوع أساليب استهدافات الإرهابيين، بشكل غير ذي قبل".

ونفى الخبير وجود صلة بين انتهاء وجود "داعش"، في سوريا والعراق، وتدفق عناصره إلى أراضي سيناء كما يروج البعض، نظرا لوجود الإرهاب وعناصره المسلحة المتبنية للفكر الجهادي في كثير من بقاع الشرق الأوسط والعالم، مع اختلاف مسميات تلك الجماعات.

ورجح أبو هنية فرضية تزامن الحادث مع توقيع اتفاقية عودة الطيران الروسي إلى مصر خلال الأيام القليلة الماضية، إذ إن هدف تلك الجماعات يتمحور في الغالب حول "الإضرار بالدول من خلال ضرب مصادر الاقتصاد الخاصة بها ومواردها".

وكان الجيش المصري قد أعلن، في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، مقتل ضابط جيش وإصابة اثنين آخرين إثر سقوط قذيفة بمطار العريش شمال سيناء، خلال زيارة وزيري الدفاع، الفريق أول صدقي صبحي، والداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، لتفقد القوات والحالة الأمنية في العريش قبل وقوع الهجوم في المدينة.