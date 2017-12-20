بالفيديو... هذا ما تخطط له اللجان السورية والروسية

لا يقتصر نشاط روسيا الاتحادية ودعمها لسوريا على الجانب العسكري فهي تقدم كافة أشكال المساندة وعلى مختلف المستويات بهدف إنهاء الأزمة ومواجهة الحرب، ويعتبر الجنود الروس شركاء في الحرب على الإرهاب لما قدموه من شهداء.

سبوتنيك. وعن جهود المصالحات الوطنية أشار الوزير السوري علي حيدر خلال حديثة عن الوضع في المنطقة الجنوبية والجنوبية الشرقية من الغوطة الشرقية بريف دمشق بحضور اللواء فيكتور بانكوف من مركز التنسيق الروسي في حميميم أن الوزارة أمام مرحلة جديدة من العمل ولن توفر جهدا لتخفيف المعاناة عن الأهالي المهجرين وتأمين عودتهم إلى قراهم التي استعادها الجيش العربي السوري وحررها من الإرهابيين في الغوطة الشرقية وأن قرار الدولة السورية واضح وصريح في عودة الأهالي إلى كل المناطق عبر مشاريع مصالحات محلية.

فيما قال اللواء بانكوف: أن مهمة الجيش السوري بعد القضاء على معظم المجموعات المسلحة هي تأمين عودة الأهالي إلى قراهم ومناطقهم وهذه عملية طويلة ومعقدة، وأن بلاده تبذل كل الجهود للمساعدة في حل هذه المسألة لكن هذا الأمر يتطلب جهدا إضافيا نظرا لما لحق بهذه المناطق من دمار وخراب من جراء التنظيمات الإرهابية.

وبين بانكوف للحضور أنه شاهد شخصيا بعض المناطق المحررة التي تعرضت في جزء كبير منها للدمار بما فيها المدارس والمستوصفات لذلك فإن إنجاز عمليات الترميم مسألة يجب حلها بالجهود المشتركة.

وجرى خلال اللقاء توصيف حالة بعض البلدات ونقاش وضعها الأمني وما تحتاج إليه من تأهيل للبنى التحتية بما يتيح إعادة الأهالي بشكل دائم.