بالفيديو... أعمال الترميم تعيد أسواق حمص إلى سابق عهدها

تستعد أسواق مدينة حمص للعودة بقوة إلى فترة ما قبل الحرب، حيث كانت تغص بالقادمين إليها والمقبلين على اقتناء السلع والحاجيات، وتواصل ورشات الصيانة الترميم لإعادة تأهيل عدد من الأسواق الأثرية داخل مدينة حمص الأثرية التي كانت قد تعرضت لتدمير وتخريب متعمد من قبل المسلحين الذين اتخذوا منها مقرا لعملياتهم داخل المدينة وبقوا قرابة العامين داخلها.

سبوتنيك. وتتشارك الفعاليات المحلية ومعها مكتب الأمم المتحدة الإنمائي وبالتنسيق مع المديرية العامة للآثار والمتاحف في إعادة تأهيل الأسواق الأثرية والتي تضم مئات المحال التجارية، حيث يتميز بعض الأسواق بطابعه القديم وانتشار الألواح المسقوفة التي تغطي بعضها مما استوجب البحث عن تفاصيل مشابهة خلال عملية إعادة التأهيل للحفاظ على تراثية المكان.

كما تضم أعمال ترميم وتأهيل الأسواق إصلاح الأضرار بالأبنية من خلال استكمال ترميم الأماكن المتضررة وبناء بعض المحلات المتهدمة مع الحفاظ على أصالة السوق وأثريته إلى جانب تركيب نوافذ موحدة وأرصفة مع صيانة كاملة للبنى التحتية من ماء وكهرباء وهاتف.

وكانت أسواق حلب هي الأخرى قد شهدت قبل أشهر عملية ترميم مشابه وهي مستمرة حتى التمكن من جعلها قادرة على العمل و استقبال المواطنين.