البحرين... بدء تطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ ومشروبات الطاقة مطلع 2018

أعلن وزير المالية البحريني أحمد بن محمد آل خليفة، اليوم الأربعاء، البدء بتطبيق قانون الضريبة الانتقائية على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، اعتبارا من مطلع العام المقبل.

القاهرة — سبوتنيك. وستفرض الضريبة، بحسب وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة بنسبة 100 في المئة، وعلى المشروبات الغازية بنسبة 50 في المئة؛ حسب ما ورد في القانون.

تأتي تصريحات الوزير البحريني، في أعقاب صدور القانون رقم (39) لسنة 2017، بشأن التصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لـ "دول مجلس التعاون الخليجي"، والقانون رقم (40) لسنة 2017، الخاص بالضريبة الانتقائية.

وتأمل حكومة المجلس من فرض الضريبة الانتقائية على بعض السلع، توجيه المواطنين نحو تعزيز استهلاك السلع النافعة، وتقليل استهلاكه للسلع الضارة بالصحة والبيئة بأقصى درجة ممكنة، فضلاً عن خلق الوعي الاجتماعي والصحي، وتخفيف العبء المالي الناجم عن علاج الأمراض المرتبطة باستهلاك السلع الضارة بالصحة.

وستمثل المبالغ المحصلة من تطبيق الضريبة الانتقائية دعماً إيجابياً مباشراً للإيرادات العامة، على نحو يمكن حكومة المملكة الخليجية من الاستمرار في تنفيذ برامجها التنموية، وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصاريف الحكومية.