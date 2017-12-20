ترامب يهدد بقطع المساعدات عن الدول التي تصوت ضد قراره حول القدس

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء 20 ديسمبر/ كانون الأول، من التصويت على قرار حول القدس في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف ترامب، للصحفيين في البيت الأبيض، "إنهم يأخذون مئات الملايين من الدولارات وربما مليارات الدولارات ثم يصوتون ضدنا. حسنا، سنراقب هذا التصويت. دعوهم يصوتون ضدنا. سنوفر كثيرا ولا نعبأ بذلك".

وهدد الرئيس الأمريكي بوقف المساعدات المالية عن الدول التي ستصوت لصالح مشروع قرار في الأمم المتحدة، غدا الخميس، ضد قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بحسب ما أفادته وكالة "رويترز".

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن، في 6 ديسمبر/ كانون الأول، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وأصدر أوامر لوزارة الخارجية ببدء إجراءات نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس.