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05:24 21 ديسمبر/ كانون الأول 2017
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    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته لـ متحف إسرائيل، وإعلانه عن نيته حول إعلان القدس عاصمة إسرائيل بتاريخ 6 ديسمبر/ كانون الأول (الصورة 23 مايو/ أيار 2017)

    ترامب يهدد بقطع المساعدات عن الدول التي تصوت ضد قراره حول القدس

    © AFP 2017/ Menahem KAHANA
    العالم العربي
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    حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء 20 ديسمبر/ كانون الأول، من التصويت على قرار حول القدس في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

    نيكي هيلي في جلسة مجلس الأمن الطارئة حول القدس
    © REUTERS/ BRENDAN MCDERMID
    نيكي هايلي: واشنطن تعترض على مشروع القرار المصري وستستخدم حق الفيتو (فيديو)
    وهدد الرئيس الأمريكي بوقف المساعدات المالية عن الدول التي ستصوت لصالح مشروع قرار في الأمم المتحدة، غدا الخميس، ضد قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بحسب ما أفادته وكالة "رويترز".

    وأضاف ترامب،  للصحفيين في البيت الأبيض، "إنهم يأخذون مئات الملايين من الدولارات وربما مليارات الدولارات ثم يصوتون ضدنا. حسنا، سنراقب هذا التصويت. دعوهم يصوتون ضدنا. سنوفر كثيرا ولا نعبأ بذلك".

    وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن، في 6 ديسمبر/ كانون الأول، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وأصدر أوامر لوزارة الخارجية ببدء إجراءات نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس.

    وكانت واشنطن قد استخدمت الفيتو، في جلسة الأمن، ضد مشروع قرار مصري ينص على أن أي قرار من شأنه تغيير الوضع القانوني للقدس يعتبر بلا أي أثر قانوني أو مادي.

    وتعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة جلسة طارئة نادرة غدا الخميس بناء على طلب دول عربية وإسلامية بشأن القرار الأمريكي المثير للجدل.

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