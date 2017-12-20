مباحثات روسية تركية حول اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل

أعلنت الخارجية الروسية أن نائب الوزير، ميخائيل بوغدانوف، بحث مع نظيره التركي التسوية الفلسطينية – الإسرائيلية ومسألة اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل.

© AFP 2017/ Menahem KAHANA ترامب يهدد بقطع المساعدات عن الدول التي تصوت ضد قراره حول القدس

موسكو — سبوتنيك . وقالت الخارجية الروسية: "خلال الحديث تم تبادل للآراء حيال القضايا الأقليمية مع التركيز على التسوية في اليمن وسوريا وليبيا".

وأضافت "كما تم بحث الوضع على المسار الفلسطيني — الإسرائيلي في سياق قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".

الموقف الروسي تجاه القرار الأمريكي جاء واضحا، حيث أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفضه وبلاده للقرار، داعما قرار إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن اعتراف بلاده بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، موجها بنقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب للقدس.

وتسبب القرار الأمريكي في حالة من الغضب بين الأوساط العربية في ظل رفض الحكومات العربية كافة للقرار، بينما على الجانب الإسرائيل قوبل القرار بحفاوة وترحيب كبيرين.