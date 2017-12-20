"أنصار الله" تعين محافظين من "المؤتمر الشعبي العام"





وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، الموالية للحوثيين، "أصدرت الجماعة اليوم الأربعاء، قرارين بتعيين القيادي المؤتمري حمود عباد، أميناً لأمانة العاصمة، وتعيين محمد المقدشي محافظا لذمار".





وكانت مواجهات مسلحة وقعت في العاصمة صنعاء، ومناطق متفرقة في البلاد، بين الحوثيين ومقاتلين من المؤتمر الشعبي العام، انتهت بمقتل صالح، ما أثار تنديدا عربيا ودوليا واسعا.





وتتواصل العمليات العسكرية في كافة أنحاء اليمن، بين المسلحين الحوثيين، ومقاتلين من القبائل، وحركة المقاومة الجنوبية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي.





وتقود السعودية تحالفا من عدة دول منذ 26 آذار/ مارس 2015 يهدف لإعادة الشرعية ممثلة في هادي إلى سدة الحكم في صنعاء، وتقصف طائرات التحالف معسكرات للحوثيين، والمقاتلين الموالين لهم.