التحالف: "أنصار الله" أطلقوا 83 صاروخا باليستيا باتجاه السعودية منذ 2015

أكد المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) أطلقوا 83 صاروخا باليستيا استهدفت السعودية.

القاهرة — سبوتنيك . وأشار المتحدث إلى أن غالبيتها فشلت في الوصول إلى الأراضي السعودية، فيما وصل اثنان فقط إلى الرياض.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، إن استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية تصعيد خطير من "أنصار الله" ويثبت استمرار تهريب الأسلحة عبر المنافذ الإغاثية.

لافتا إلى أن عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقها "أنصار الله" باتجاه المملكة بلغ 83 صاروخا، استهدف اثنان منها الرياض.

وأوضح المالكي

"كان هناك إطلاق فاشل لصاروخ باليستي أمس الأول الإثنين، لكنه سقط داخل اليمن في محافظة الجوف".

فيما شدد المتحدث باسم التحالف على أن "قبل أذار/ مارس 2015 كان أنصار الله قريبين من السيطرة على كامل اليمن، لكننا الآن نتحدث عن سيطرة الحكومة الشرعية على أكثر من 85% من الأراضي اليمنية، وتراجع الحوثيون بشكل كبير"، متابعا "تمكن التحالف من قتل 11326 من أنصار الله في الأشهر الثلاثة الماضية". ويأتي حديث المالكي بعد يومين على اعتراض صاروخ باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" على مدينة الرياض.

وقال العقيد المالكي في اليوم التالي لإطلاق ذلك الصاروخ "إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي رصدت انطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة، وكان باتجاه مناطق سكنية مأهولة بالسكان بمنطقة الرياض، وتم اعتراضه وتدميره جنوب الرياض دون وقوع أي خسائر".