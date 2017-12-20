تحذير من النيابة السعودية للمقيمين على أراضيها

وجهت النيابة العامة السعودية تحذيرا للمقيمين على أراضي المملكة وطالبت الجميع الالتزام بها.

نشرت النيابة العامة على حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها، وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره".

#النيابة_العامة

يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها، وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.

م41 النظام الأساسي للحكم pic.twitter.com/Q59T0rw37Y — النيابة العامة (@bip_ksa) December 20, 2017

​جاءت هذه الرسالة بعد ساعات من إصدار النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبد الله المعجب أمرا بالقبض على مقيم عربي عبّر عن تأييده لإطلاق جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) صاروخا باليستيا على الرياض.

وبحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" فإن "المقيم (لم تحدد جنسيته) هنأ عبر حسابه على "تويتر" مليشيات الحوثي على هذا الاعتداء".





وأكد بيان النيابة العامة على أنها ستواصل "ملاحقة كل من تسول له نفسه بالاعتداء على المجتمع والتجاوز بحق الآخرين أو التحريض عليهم".





وبحسب "واس" فإن "النيابة العامة كانت قد توعدت برصد جميع التجاوزات وملاحقة أصحابها حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب دعوات التحريض الذين لا يدركون خطورة ما يقترفونه بحق الآخرين".