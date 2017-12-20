تحذير من النيابة السعودية للمقيمين على أراضيها

نشرت النيابة العامة على حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها، وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره".
#النيابة_العامة— النيابة العامة (@bip_ksa) December 20, 2017
يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها، وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.
م41 النظام الأساسي للحكم pic.twitter.com/Q59T0rw37Y
جاءت هذه الرسالة بعد ساعات من إصدار النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبد الله المعجب أمرا بالقبض على مقيم عربي عبّر عن تأييده لإطلاق جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) صاروخا باليستيا على الرياض.
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