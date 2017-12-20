الأمم المتحدة تكشف حقيقة تورط إيران في صناعة الصواريخ الباليستية التي تضرب السعودية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن لجنة التحقيق بشأن حظر انتشار الصواريخ الباليستية لم تتأكد بنسبة 100 في المئة من أن الصواريخ التي استهدفت السعودية إيرانية.

© Sputnik. Grigoriy Sysoev إيران تؤيد عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي

وقال غوتيريش في مقابلة أجراها مع قناة "الحدث" السعودية، اليوم الأربعاء، إن "لجنة التحقيق التي شاركت في تفقد الأدلة بشأن الصواريخ الباليستية التي أطلقت على السعودية لم تتأكد 100% أنها إيرانية"، متابعا "توفير الصواريخ لأطراف الصراع أمر غير مقبول".

وأضاف غوتيريش أن "نحن من وضعنا قانون حظر انتشار الصواريخ الباليستية؛ لذلك فإن أي شكوى من السعودية نهتم بها ونأخذها بعين الاعتبار".

وكانت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي عرضت، قبل أيام، بقايا صاروخ باليستي انطلق من اليمن باتجاه السعودية، واقترب من ضرب مطار العاصمة الرياض، الشهر الماضي.

فيما قالت هايلي خلال جلسة لمجلس الأمن، أمس الثلاثاء لمناقشة مدى التزام إيران بالاتفاق النووي، أن "الصواريخ التي تسقط على السعودية مصدرها إيران، وثمة أدلة عديدة تثبت تورط إيران بتهريب الأسلحة والصواريخ للحوثيين"، موضحة أن "إيران ستزيد من التوترات الإقليمية، ويجب التحرك لوقف تنامي قدرات إيران الصاروخية".

وأعلن "أنصار الله" أمس الثلاثاء "استهداف قصر اليمامة في الرياض بصاروخ باليستي من طراز "بركان تو إتش" الباليستي"، فيما أعلن التحالف الذي تقوده السعودية "اعتراضه للصاروخ، جنوب الرياض، دون وقوع خسائر".