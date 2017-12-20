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05:23 21 ديسمبر/ كانون الأول 2017
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    جندي من أنصار الله

    الكر والفر المتبادل والخسائر على أشدها بين "التحالف العربي" و"أنصار الله"

    MOHAMED AL-SAYAGHI
    العالم العربي
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    سقط 10 من مسلحي جماعة "أنصار الله" بين قتيل وجريح بنيران قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة من "التحالف العربي" في محافظة الضالع وسط اليمن.

    غارات التحالف العربي على اليمن
    © AP Photo/ Hani Mohammed
    التحالف: "أنصار الله" أطلقوا 83 صاروخا باليستيا باتجاه السعودية منذ 2015
    صنعاء — سبوتنيك. قال الجيش اليمني إن مدفعية اللواء 83 في منطقة مريس شمال الضالع قصفت اليوم الأربعاء مواقع وتجمعات لـ"أنصار الله" في جبل ناصة، وأسفر القصف عن مصرع وإصابة 10 وتدمير مخزن أسلحة لمسلحي "أنصار الله" غرب الجبل وإعطاب آلية.

    وأشار، إلى أن مواجهات وقصفا مدفعيا تبادله الجيش اليمني و"أنصار الله" (الحوثيون) في مناطق يعيس والجلبوع شمال شرقي منطقة مريس، وفي جبلي ناصة والتهامي، ومناطق نجد القرين وظهر الحمار والمضراب والعرفاف.

    على صعيد آخر، صدت قوات الرئيس هادي محاولة لـ"أنصار الله" استعادة مواقع في محافظتي صعدة والجوف الحدويتين مع السعودية.

    وأكد قائد الكتيبة الخاصة بمحور صعدة المقدم صالح جفيش لموقع الجيش اليمني،

    إن وحدات عسكرية أحبطت هجوما لمسلحي "أنصار الله" على مواقع سيطر عليها الجيش اليمني مؤخرا قرب مديرية كتاف في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، ومرتفعات على الخط الدولي الرابط مع محافظة الجوف.

    وأضاف جفيش، أن الجيش اليمني كبد "أنصار الله" قتلى وجرحى وغنم كميات كبيرة من الأسلحة تنوعت بين خفيفة وقذائف "آر بي جي" وصواريخ "لو" وغيرها.

    في الأثناء، شن طيران التحالف غارات على مواقع وتعزيزات لمسلحي "أنصار الله" في منطقة البقع مركز بمديرية كتاف أسفرت عن تدمير آليتين عسكريتين ومصرع طاقمهما.

    في السياق، أقر مسلحو "أنصار الله" بمصرع قيادي ميداني بارز في الجماعة ونجله في مواجهات عنيفة بجبهة البقع شمال محافظة صعدة.

    وشيع (الحوثيون) جثمان قائد جبهة البقع العقيد أديب علي الضبة "أبو هاشم" ونجله محمد اللذين قتلا وآخرين بمواجهات مع قوات الرئيس هادي، الأحد، في جبهة البقع.

    في شأن آخر، أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لـ"سبوتنيك" بأن مسلحي "أنصار الله" كسروا زحفا واسعا للجيش السعودي على قرية الخل في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

    وأوضح، أن الجيش السعودي هاجم مواقع لـ"أنصار الله" باتجاه قرية الخل مسنودا بـ30 غارة من طيران التحالف وتمشيط مكثف من مروحيات الأباتشي، إلا أنه لم يحقق تقدماً يذكر، حسب المصدر.

    مشيراً إلى أن مسلحي "أنصار الله" قصفوا بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية تجمعات للجيش السعودي جنوب قرية الخل وفي موقعي قايم زبيد والكرس خلال كسر الزحف.

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