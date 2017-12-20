أنفلونزا الطيور تظهر مجددا في السعودية

#أمانة_منطقة_الرياض تغلق سوق العزيزية للطيور احترازياً وتشكل فريقاً بالتعاون مع الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة #الرياض لمواجهة إنفلونزا الطيور ، حيث تم حصر المنشآت ومنع البيع والشراء في السوق، وإغلاق كافة المنشآت فيه احترازياً. pic.twitter.com/M1BGvzEeM5— وزارة الشؤون البلدية والقروية (@saudimomra) December 20, 2017
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الوزارة بدأت التنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى وزارة الصحة لتطبيق إجراءات الوقاية وخطط الطوارئ لمرض إنفلونزا الطيور، وإغلاق كامل السوق.
لاقين عدد من الطيور بهن انفلونزا الطيور بسوق العزيزية بالرياض pic.twitter.com/FhFAswroJ4— موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) December 20, 2017
وبحسب البيان فإنه تقرر كذلك فرض حظر دخول وخروج الطيور وبيعها وتداولها في السوق.
#أمانة_منطقة_الرياض تباشر إغلاق سوق العزيزية للطيور احترازياً وتشكل فريقاً بالتعاون مع الإدارة العامة لشئون الزراعة بمنطقة الرياض لمواجهة إنفلونزا الطيور.. pic.twitter.com/hWTpnuG09A— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) December 20, 2017
ولفتت الوزارة إلى أنها ستواصل أعمالها الدورية في الفحص والتقصي لمشاريع الدواجن، وأسواق الطيور في كافة مناطق المملكة، حرصاً على سلامة المستهلكين والمخالطين، ومشاريع الثروة الحيوانية.
@essamz @r_alfowzan— م. فهد سعيد ال هنيدي (@fhadalshahrani) January 18, 2015
السعوديةهي الثالثة عالمياًفي إستهلاك الدواجن 520 مليون دجاجةسنوياً!.. ويبلغ حجم مبيعات الدجاج 45 مليارريال في العام
وأشارت الدراسة إلى أن حجم الاستثمار بلغ أكثر من 500 مزرعة دواجن في المملكة بأكثر من 31 مليار ريال وتنتج 520 مليون دجاجة من النوع اللاحم سنويا.
أعلنت وزارة البيئة والمياه عن فرض حظر مؤقت على استيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من دولتي الفلبين ولاوس بسبب انفلونزا الطيور— جوال وطني — السعودية (@JawalWatani) August 22, 2017
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