أنفلونزا الطيور تظهر مجددا في السعودية

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية عن إصابة عدد من الطيور بمرض انفلونزا الطيور (H5N8) بمدينة الرياض.

وقال الوزارة في بيان نشرته على موقعها على "الإنترنت" اليوم الأربعاء إنه بعد ورود بلاغ أمس الثلاثاء يفيد عن حالات نفوق طيور في سوق العزيزية، مصحوبة بأعراض تنفسية وعصبية أخذت عينات من الطيور المصابة والنافقة والمخالطة وتم فحصها في مختبر التشخيص البيطري بالرياض، واتضح وجود إصابة مؤكدة بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8) في الدجاج البلدي والرومي والبط.

#أمانة_منطقة_الرياض تغلق سوق العزيزية للطيور احترازياً وتشكل فريقاً بالتعاون مع الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة #الرياض لمواجهة إنفلونزا الطيور ، حيث تم حصر المنشآت ومنع البيع والشراء في السوق، وإغلاق كافة المنشآت فيه احترازياً. pic.twitter.com/M1BGvzEeM5 — وزارة الشؤون البلدية والقروية (@saudimomra) December 20, 2017

​وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الوزارة بدأت التنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى وزارة الصحة لتطبيق إجراءات الوقاية وخطط الطوارئ لمرض إنفلونزا الطيور، وإغلاق كامل السوق.

لاقين عدد من الطيور بهن انفلونزا الطيور بسوق العزيزية بالرياض pic.twitter.com/FhFAswroJ4 — موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) December 20, 2017

​وبحسب البيان فإنه تقرر كذلك فرض حظر دخول وخروج الطيور وبيعها وتداولها في السوق.

وأكدت الوزارة أن منظمة الصحة العالمية WHO لم تسجل حالات إصابة في الإنسان من نوع H5N8 حتى تاريخه، مع إشارتها إلى عدم توقع أي إصابات بشرية من هذا النوع.

#أمانة_منطقة_الرياض تباشر إغلاق سوق العزيزية للطيور احترازياً وتشكل فريقاً بالتعاون مع الإدارة العامة لشئون الزراعة بمنطقة الرياض لمواجهة إنفلونزا الطيور.. pic.twitter.com/hWTpnuG09A — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) December 20, 2017

​ولفتت الوزارة إلى أنها ستواصل أعمالها الدورية في الفحص والتقصي لمشاريع الدواجن، وأسواق الطيور في كافة مناطق المملكة، حرصاً على سلامة المستهلكين والمخالطين، ومشاريع الثروة الحيوانية.

وبحسب دراسة محلية نشرت جريدة الرياض ملخص لها فإن المملكة تحتل المرتبة الثالثة عالميا في استهلاك الفرد للدواجن، وهي الأولى خليجيا وعربيا في إنتاج الدواجن. وكشفت الدراسة إلى أن أكثر من ثمانية ملايين بيضة يوميا وأكثر من مليوني دجاجة تستهلك في السعودية، حيث يبلغ حجم مبيعات الدواجن أكثر من 47 مليار ريال أكثرها ناتج عن مبيعات الدجاج اللاحم حيث بلغ حجم مبيعاتها 45 مليار ريال.

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السعوديةهي الثالثة عالمياًفي إستهلاك الدواجن 520 مليون دجاجةسنوياً!.. ويبلغ حجم مبيعات الدجاج 45 مليارريال في العام — م. فهد سعيد ال هنيدي (@fhadalshahrani) January 18, 2015

​وأشارت الدراسة إلى أن حجم الاستثمار بلغ أكثر من 500 مزرعة دواجن في المملكة بأكثر من 31 مليار ريال وتنتج 520 مليون دجاجة من النوع اللاحم سنويا.

وقررت السعودية في أغسطس الماضي حظر استيراد الطيور الحية من دولتي الفلبين ولاوس بسبب مرض إنفلونزا الطيور، وجاء قرار المملكة بعد النشرة التحذيرية الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والتي أكدت ظهور إصابات بمرض إنفلونزا الطيور في الدولتين.