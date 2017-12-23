إسرائيل تقصف منشأة عسكرية سورية في مرتفعات الجولان

هاجمت القوات الجوية الإسرائيلية، السبت 23 ديسمبر/كانون الأول، منشأة عسكرية سورية في منطقة القنيطرة في مرتفعات الجولان، ولم تقع إصابات، وفقا للوكالة اللبنانية "النشرة ".

© Sputnik. Sergey Guneev إسرائيل ترفض تصويت الأمم المتحدة ضد قرار ترامب بشأن القدس

موسكو — سبوتنيك . وأفادت الوكالة ان القوات الجوية الإسرائيلية نفذت هجوما صاروخيا على موقع الجيش السوري في منطقة القنيطرة في مرتفعات الجولان، وأضافت الوكالة أن "الهجوم الذي شنته القوات الجوية الإسرائيلية لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية".

في سياق آخر، أعلن رئيس الوفد الحكومي السوري إلى أستانا، بشار الجعفري، أن الحكومة السورية تواصل أقصى جهودها للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني.

وقال الجعفري في مؤتمر صحفي في أستانا: "سوريا ستشارك في مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي، وسنبذل جميع الجهود الممكنة للتحضير الناجح لهذه الفعالية، التي تمثل أساسا جيدا للحوار بين السوريين".