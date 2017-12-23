فرنسا تقرض دولة عربية 128 مليون يورو لشراء قاطرات للسكك الحديدية

وقع المغرب وفرنسا اليوم الجمعة، اتفاقية تحصل المملكة بمقتضاها على قرض بقيمة 128.1 مليون يورو، لشراء 30 قاطرة كهربائية لتحديث أسطول المكتب الوطني للسكك الحديدية.

© AFP 2017/ Ahmad Gharabli افتتاح قمة رؤساء المجالس البرلمانية العربية في المغرب لبحث قضية القدس

وقال وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد، الذي وقع على الاتفاقية مع سفير فرنسا لدى المغرب، إن القاطرات الجديدة تهدف "لتحديث أسطول السكك الحديدية في المغرب وعصرنته… كما يعكس ذلك إرادة فرنسا في مواكبة المملكة في جهود تحديث وتطوير قطاع النقل بمختلف أنواعه".

وكان البلدان قد وقعا في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، في ختام زيارة رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب للمغرب، على 16 اتفاقية في مجالات مختلفة منها إصلاح الإدارة والموانئ والتعليم والبحث العلمي والمياه والسياحة والتشغيل والمجال الثقافي والرقمي.

وتحاول فرنسا استعادة مكانتها كأكبر شريك اقتصادي واستراتيجي للمغرب، بعد أن سحبتها منها إسبانيا في السنوات الأربع الماضية، بحسب "رويترز".