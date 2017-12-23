لافرينتييف: مجموعة العمل المعنية بالإفراج عن المعتقلين في سوريا ستضم فقط ممثلين عن الدول الضامنة

قال مبعوث الرئيس الروسي، رئيس الوفد الروسي إلى محادثات أستانا الدولية الخاصة بالأزمة السورية، ألكسندر لافرينتيف، أن مجموعة العمل المعنية بالإفراج عن المعتقلين في سوريا تبدأ عملها خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة، وستضم فقط ممثلين عن الدول الضامنة، بدون الأطراف السورية.

أستانا — سبوتنيك. وقال لافرينتيف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك":

سيجري الآن إنشاء مجموعة العمل هذه، ولكننا جميعا بحاجة إلى إدراك أن هذا سيستغرق بعض الوقت، بالنظر إلى المستوى المنخفض جدا من الثقة بين الأطراف المتنازعة، التي تخشى حتى من تسليم قوائم الأشخاص المعتقلين أو في الحجز بسبب مخاوف من قتلهم.

وأضاف لافرينتيف:

إننا الدول الثلاث الضامنة سيكون علينا تعيين ممثلين، سيعملون مع ممثل الأمم المتحدة لتنسيق قوائم الأشخاص المعتقلين والمحتجزين، لمبادلتهم.

ووفقا له، كان من المقرر في وقت سابق ضم ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة.

وتابع لافرينتيف: "لكننا في الوقت الراهن اعتبرنا ان هذا ليس فعليا، و يجب ان تبدأ المجموعة بالعمل في غضون الأسبوعين او الثلاثة أسابيع المقبلة، وستجري مشاورات مع ممثلي المعارضة المسلحة والحكومة المركزية، ومعالجة المواد الواردة فيما يتعلق بالمحتجزين، و المضي بتنسيق قضية التبادل".