ارتفاع حصيلة ضحايا الفلسطينيين بالرصاص الإسرائيلي منذ قرار ترامب إلى 14 قتيلا و3 آلاف مصاب

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم السبت، أنه "باستشهاد شلاش، يرتفع عدد الشهداء منذ إعلان ترامب، إلى 14 شهيداً، وأكثر من 3 آلاف مصاب"، متابعة بأن مظاهرات رافضة ومنددة بالإعلان الأمريكي لا تزال مستمرة في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة".
وكان فلسطينيان اثنان قتلا، أمس الجمعة، فيما أصيب 121 آخرون، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة، حسبما أفاد القدرة.
وأعلن ترامب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة الولايات المتحدة الأمربكية إليها، في 6 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وسط رفض وجدل دولي.
وكانت واشنطن استخدمت حق النقض "فيتو" في مجلس الأمن، الاثنين الماضي، ضد قرار عربي تقدمت به مصر، يرفض الاعتراف بأي تغيير على حدود 4 حزيران/يونيو 1967، ويحظر على الدول إقامة بعثات دبلوماسية في القدس، إلا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرته، أمس الأول الخميس، بأغلبية 128 دولة مقابل 9 رافضين، وامتناع 9 آخرين.
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