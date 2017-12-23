ارتفاع حصيلة ضحايا الفلسطينيين بالرصاص الإسرائيلي منذ قرار ترامب إلى 14 قتيلا و3 آلاف مصاب

لقي شاب فلسطيني مصرعه متأثرا بجراحه، صباح اليوم السبت، ليرتفع عدد قتلى رصاص الجيش الإسرائيلي منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6 كانون الأول/ديسمبر الجاري إلى 14، فيما أصيب أكثر من 3 آلاف، واعتقل مئات آخرون.