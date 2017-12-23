معلومات استخباراتية تؤدي لاستهداف "أنصار الله" قيادات سعودية وإماراتية في الجوف

وقال المصدر العسكري إن الجيش واللجان الشعبية نفذت قصف صاروخي ومدفعي على تجمع عسكري كان يضم قيادات إماراتية وسعودية في التحالف العربي.
وأشار المصدر إلى أن عملية الاستهداف النوية الجديدة، جاءت بعد عملية "رصد" ومعلومات استخباراتية دقيقة وصلت لهم.
كما أشار المصدر العسكري أيضا في تقرير آخر، اليوم السبت 23 ديسمبر/كانون الأول، إلى أنه تم تدمير عدد من الآليات التابعة للتحالف والقوات السعودية غرب تعز.
وقال المصدر:
"تم تدمير طقم عسكري كامل بعبوة ناسفة شمال معسكر خالد بمديرية موزع غرب تعز، مما أسفر عن مصرع كل من كان على متن الطقم العسكري".
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