معلومات استخباراتية تؤدي لاستهداف "أنصار الله" قيادات سعودية وإماراتية في الجوف

كشفت تقارير إخبارية يمنية عن أن "أنصار الله" نفذت عملية نوعية، استهدفت فيها قيادات سعودية وإماراتية في مجمع "حزم الجوف".

ونقلت صحيفة "المسيرة نت" عن مصدر عسكري يمني، مساء أمس الجمعة 22 ديسمبر/كانون الأول، تأكيده استهداف القيادات السعودية والإماراتية في محافظة الجوف اليمنية.

وقال المصدر العسكري إن الجيش واللجان الشعبية نفذت قصف صاروخي ومدفعي على تجمع عسكري كان يضم قيادات إماراتية وسعودية في التحالف العربي.

وأشار المصدر إلى أن عملية الاستهداف النوية الجديدة، جاءت بعد عملية "رصد" ومعلومات استخباراتية دقيقة وصلت لهم.

كما أشار المصدر العسكري أيضا في تقرير آخر، اليوم السبت 23 ديسمبر/كانون الأول، إلى أنه تم تدمير عدد من الآليات التابعة للتحالف والقوات السعودية غرب تعز.

وقال المصدر:

"تم تدمير طقم عسكري كامل بعبوة ناسفة شمال معسكر خالد بمديرية موزع غرب تعز، مما أسفر عن مصرع كل من كان على متن الطقم العسكري".