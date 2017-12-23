موسكو: السعودية غيرت موقفها "غير المنضبط"

وتابع قائلا "هناك المزيد من الدول، بما فيها المملكة العربية السعودية، غيرت موقفها الثابت تجاه الحكومة المركزية في سوريا".
ولفت إلى أن "عددا متزايدا من الدول، التي كان لديها موقف غير قابل للتوفيق مع الحكومة الحالية في دمشق، أعادت النظر في مواقفها حاليا، بما في ذلك السعودية".
واستطرد قائلا
"عندما حضرت، بناء على طلب من الرئيس، المؤتمر الموحد للمعارضة في الرياض (الرياض 2)، حاولوا بكل صدق أن يتحدثوا مع المعارضة، على ألا يتضمن البيان الختامي أي تصريحات هجومية حول السلطات السورية".
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