موسكو: السعودية غيرت موقفها "غير المنضبط"

قال المبعوث الروسي الخاص للرئيس الروسي في سوريا، ألكسندر لافرنتييف، اليوم السبت 23 ديسمبر/كانون الأول، إن السعودية غيرت موقفها "غير المنضبط".

© AFP 2017/ STANISLAV FILIPPOV لافرينتييف: مجموعة العمل المعنية بالإفراج عن المعتقلين في سوريا ستضم فقط ممثلين عن الدول الضامنة

وأوضح قائلا في تصريحات لـ" سبوتنيك " أن الرياض غيرت في الوقت الحالي موقفها "غير المنضبط" تجاه الحكومة السورية.

وتابع قائلا "هناك المزيد من الدول، بما فيها المملكة العربية السعودية، غيرت موقفها الثابت تجاه الحكومة المركزية في سوريا".

ولفت إلى أن "عددا متزايدا من الدول، التي كان لديها موقف غير قابل للتوفيق مع الحكومة الحالية في دمشق، أعادت النظر في مواقفها حاليا، بما في ذلك السعودية".

واستطرد قائلا

"عندما حضرت، بناء على طلب من الرئيس، المؤتمر الموحد للمعارضة في الرياض (الرياض 2)، حاولوا بكل صدق أن يتحدثوا مع المعارضة، على ألا يتضمن البيان الختامي أي تصريحات هجومية حول السلطات السورية".