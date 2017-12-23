هنية: لدينا معلومات أن واشنطن تحضر للاعتراف بيهودية الدولة وشطب حق العودة

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت 23 ديسمبر/ كانون الأول، إن القدس الموحدة عاصمة دولة فلسطين.

القاهرة- سبوتنيك وأوضح هنية، في كلمة له، "لا يمكن للأمة العربية والإسلامية التنازل عن القدس"، مؤكدا أن القدس الموحدة عاصمة لدولة فلسطين.

وتابع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "لدينا معلومات أن الإدارة الأميركية ستقدم على قرارات جديدة حول القدس والقضية الفلسطينية منها الاعتراف بيهودية الدولة، وضم المستوطنات الإسرائيلية إلى القدس، وشطب حق العودة".

كما أكد هنية على أن ترامب لا يملك القدس كي يهديها لإسرائيل، مضيفا "القدس الموحدة عاصمة لدولة فلسطين ولا يمكن للأمة العربية والإسلامية التنازل عنها".

وتابع "نحن بحاجة لمراجعة شاملة لمسيرة التسوية من بدايتها ونعلن انتهاء اتفاقية أوسلو"، مشددا على أن "السلطة الفلسطينية مطالبة باتخاذ قرارات حاسمة، ونطالب برفع اليد عن المقاومة والانتفاضة".

وأضاف هنية، في كلمة له خلال الاحتفال باليوم العالمي للقدس، "لا توجد دولة اسمها إسرائيل حتى يكون لها عاصمة"، مطالبا بترتيب البيت الفلسطيني وبداية مراجعة شاملة لمسيرة التسوية.